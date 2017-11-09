Совфед предложил "зеркально" ответить Конгрессу США запретом CNN в РФ

Совет Федерации предложил законодательно запретить CNN на территории России в ответ на притеснение в США российских СМИ.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в Совфеде высказали идею уравнять количество американских СМИ в РФ с числом российских, работающих в США, в ответ на давление Вашингтона на телеканал RT, от которого потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

По информации РИА «Новости», член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов допустил возможность полного запрета телеканала CNN, если в США примут закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

Морозов добавил, что Совфед может на законодательном уровне запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения, что станет «зеркальным» ответом на решения Конгресса США.

«Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции», — приводит агентство слова сенатора.