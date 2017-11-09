Канал "Настоящее время" могут запретить в РФ из-за "предвзятости"

Сенатор Алексей Пушков заявил о возможном прекращении вещания «предвзятых» иностранных телеканалов на территории России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Совфеде обдумывают идею на законодательном уровне запретить вещание в РФ американского телеканала CNN в ответ на притеснения RT со стороны США.

Как сообщает РИА «Новости», глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объявил о возможном прекращении вещания на территории РФ иностранных телеканалов, которые не придерживаются принципа «должной непредвзятости». Так, по словам Пушкова, под запрет может попасть канал «Настоящее время».

«Необходимо изучить, придерживается ли он (телеканал «Настоящее время» — прим. Sobesednik.ru) принципа должной непредвзятости? Если нет, то мы можем принять меры, исключающие вещание таких ресурсов на территории России», — приводит агентство слова сенатора.