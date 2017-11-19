Росгвардия не нашла криминала в прошлом устроившего юбилей в "Сити"

Представитель Росгвардии заявил, что сотрудники ведомства не могли охранять криминального авторитета.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в ресторане в «Москва-Сити» произошла перестрелка на юбилее предпринимателя Дмитрия Павлова, известного как «Павлик». В перестрелке участвовали сотрудники Росгвардии и ЧОПа.

По данным РБК, спор возник из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. Охранники, которые, как утверждает издание, обеспечивали безопасность миллиардера Гавриила Юшваева, вступили в конфликт с охраной башни «Око», в результате чего началась перестрелка.

Трое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии обеспечивали безопасность Дмитрия Павлова, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. Уточняется, что наряд занимался охраной автомобиля Lexus.

Некоторые российские СМИ назвали Павлова «вором в законе». Однако представитель ФГУП «Охрана» Росгвардии Валерий Грибакин опроверг слухи и рассказал РБК, что все договоры проходят проверку.

«Звучит тема, что мы охраняли чуть ли не вора в законе, но при заключении договоров проверяем все организации, и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов. Мы не ставим под сомнение чистоту договора по мероприятию в пятницу», — сказал Грибакин.

Он добавил, что сотрудники, обеспечивавшие охрану в пятницу, прошли через горячие точки. Двое из них во время перестрелки получили ранения.

Грибакин не стал комментировать информацию СМИ о том, что один из сотрудников в ходе инцидента потерял табельное оружие.