Перестрелка в "Сити" произошла на юбилее со звездами шоу-бизнеса

На закончившийся стрельбой праздник в «Москва-Сити» были приглашены звезды шоу-бизнеса.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на четверых участников перестрелки в башне «Око» комплекса «Москва-Сити» завели уголовное дело.

Как сообщает «РЕН ТВ», в ресторан, где была перестрелка, для празднования юбилея были приглашены Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil и «другие менее известные творческие коллективы». Ведущим вечера телеканал назвал Валдиса Пельша.

Отмечается, что торжественное мероприятие «Юбилей в кругу друзей» был рассчитан на 250 человек.

Напомним, по данным «РЕН ТВ», день рождения отмечал 55-летний бизнесмен Дмитрий Павлов, известный как «Павлик». Перестрелка приохотила между Росгвардией и сотрудниками ЧОПа.