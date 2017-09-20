Лидер "Христианского государства" задержан за призывы к поджогам

Правоохранительные органы задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве пишет, что сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали Калинина в связи с его публичными призывами поджигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Алексея Учителя «Матильда».

Во время обысков у Александра Калинина изъяли компьютер, а также электронные и аналоговые носители информации.

Между тем «Интерфакс» сообщает, что Калинина и ещё двух человек задержали по подозрению в поджоге автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя.

Процессуальный статус лидера «Христианского государства» пока не определён, сказал источник агентства.

Напомним, в начале 2017 года «Христианское государство» отправило в кинотеатры письма с требование отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами. 12 сентября стало известно, что сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду» после угроз православных активистов. 14 сентября Александр Калинин сообщил «Медузе», что к нему обращались люди, которые предлагали звонить в кинотеатры с ложным сообщением о бомбах, чтобы сорвать прокат «Матильды».

Как писал Sobesednik.ru, на «Христианское государство» подавали жалобы режиссёр Алексей Учитель, депутаты Госдумы и член Совета Федерации.