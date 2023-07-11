В столичном регионе появляется все больше нелегальных молельных комнат.

предыстория

Рейд за рейдом

В июле силовики провели рейды в мечетях Москвы и области. Во время пятничного намаза они нагрянули в религиозный центр в Дзержинском и в Котельниках. В последних мечеть находится в пристройке к многоэтажному дому. После проверок ее на время закрыли, но юристам мусульманской религиозной организации ее удалось отстоять. Представители ислама осудили поведение силовиков, а Рамзан Кадыров назвал произошедшее бандитским налетом.

В столице всего четыре официальные мечети, на всех мусульман не хватает, и они открывают молельные дома и религиозные центры в жилых домах. Корреспондент «Собеседника» побывала в мечети в Троицке, которая уже несколько лет является причиной конфликта местных жителей и последователей ислама.

«Прут и слушать ничего не хотят»

Пятница. Час дня. На въезде в Троицк на улице Городской расползается многокилометровая пробка. Обочины неширокой дороги забиты легковыми авто, из которых выходят темноволосые мужчины, некоторые в тюбетейках, и идут в частный сектор.

– Не советую вам туда соваться, тем более сегодня: у них пятничный намаз, собираются по шесть тысяч человек, а в праздники тысяч десять, – говорит мужчина у ТЦ «Троицк», он представляется Алексеем. – Я раньше начальником смены в охране (торгового центра. – Ред.) работал, они на меня и с ножами кидались, и на капоте катали, и к смерти приговаривали. У нас стоянка, они договорились с нашим начальством, что за плату будут ставить на парковку 100 машин. Больше мы не пускаем, а они прут и слушать ничего не хотят.

Ни куполов, ни минаретов

Я послушалась совета Алексея и пришла в следующий раз во вторник под видом женщины, у которой жених – мусульманин и она думает принять ислам. На картах мечеть обозначена как «Абу-Бакр, молебный дом». В местных пабликах пишут, что она названа в честь террориста, но на самом деле Абу Бакр – это сподвижник пророка Мухаммеда.

Если не знаешь, куда идти, найти мечеть непросто: высоких минаретов и красивых куполов нет. Это неприметный жилой дом в три этажа на первой линии СНТ «Ветеран-2». Владельца дома не оказалось, двое мужчин согласились показать молельные комнаты на верхнем этаже. На входе ящики для обуви, полы выстланы зелеными коврами, стоит ящик для пожертвований.

– У нас тут только мужчины молятся, женщины в Соборную мечеть (около станции метро «Проспект Мира». – Ред.) ездят. Если хотите изучать Коран, это можно, у нас есть школа, для женщин занятия утром по выходным, – рассказал один из провожатых.

На выходе из мечети замечаю машины такси. Один из водителей – Хафиз, он регулярно ходит в «молебный дом» – предлагает отвести меня поговорить с имамом. Оказывается, рядом еще одна мечеть. Во дворе ждет женщина в хиджабе. На втором этаже – большое молельное помещение. За партами сидят мальчишки, у них уроки в медресе – мусульманской религиозной школе.

– Нельзя принимать ислам ради жениха, вы должны принять его ради Аллаха, – говорит мне имам в кабинете, сидя под изображением с именем Аллаха.

Беседа о вере и Боге заканчивается неоднократным предложением принять ислам прямо сейчас, я отказываюсь. Выходя, на фасаде здания замечаю баннер с объявлением о сборе денег на строительство мечети в Троицке. Обитатели СНТ говорят, что под это вроде бы выделили землю в селе Красная Пахра.

Пробки, наезды, трупы

В садовом товариществе (на самом деле их, кроме «Ветерана-2», тут еще два) дома добротные, кирпичные. Почти на каждых воротах табличка «Осторожно: злая собака», и за забором лаем заливается пес.

– В пятницу к нам проехать невозможно, мусульман же тысячи, – говорит местный житель Александр. – Поток контролируют гаишники, да что толку. Желающие помолиться в мечети к нам едут, а нас отправляют по объездной дороге. Случись что – пожарная и скорая в СНТ не проедут. По пятницам молящиеся толпами у нас по улицам шастают. Я не близко к мечети живу, а сосед, у которого дом рядом, собирается уже его продавать.

– Куда мы только не обращались. Пришли к Дудочкину (глава городского округа Троицк. – Ред.), а он: «Я с конфессиями ругаться не буду». Пишем в инстанции – всё возвращается в Троицк, и никто ничего делать не хочет, – сокрушается председатель НП «Вишенка» Ольга Илларионова.

Она говорит, что на территории СНТ религиозной организации быть не может, дома в нем, чтобы жить, к тому же обе мечети построены с нарушениями. По ее словам, по нормам дома должны занимать треть участка, а они стоят на всей его площади, одна из мечетей и вовсе построена на месте бывшего пожарного пруда, который засыпали.

– Они привозят трупы и отпевают их в дальнем молельном доме. Это разве по правилам?! – возмущается она.

Илларионова рассказывает, что по вечерам жители в одиночку стараются не ходить. Она уверена, что первая мечеть используется как хостел, там ночуют таксисты, отсюда, собственно, и машины. И еще один штрих: по ее словам, каждую пятницу тысячи людей бросают на дороге мусор, который убирают нанятые на деньги СНТ сотрудники.

– Это же не просто мечеть, это целый центр, инфраструктура, где собирают милостыню, распределяют продукты, помогают с документами, встречаются, решают свои вопросы, – говорит пришедшая в гости к Ольге Илларионовой родственница Елена.

Суд с владельцем

– Есть же решение суда о сносе мечети, но не сносят и не снесут, вот увидите. Если мечети и закроют, то останется хостел, и у нас все то же самое будет, – возмущается председательница «Вишенки».

Конфликту «местные – прихожане мечети» уже три года. В прошлом году департамент городского имущества Москвы подал иск к владельцу мечети Гитинову И. Д. о самовольной застройке и выиграл его. Суд постановил мечеть снести, но решение суда в июне было обжаловано. Точка не поставлена.

право на ответ

В жилых помещениях проводить обряды можно

Мы попросили муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова прокомментировать ситуацию с мечетью в СНТ.

– На момент формирования общины в городе проживало около 1500 мусульман: татары, башкиры, чеченцы, представители народов Республики Дагестан и другие. Ранее мусульмане посещали пятничные обязательные молитвы в мечетях Москвы и области.

С каждым годом численность мусульман в Троицке росла. Один из жителей СНТ «Ветеран-2» проявил инициативу и выделил свой жилой дом под молельное помещение. Дом был зарегистрирован в Минюсте как религиозная община «Абу-Бакр» и оформлен по дачной амнистии в 2014 году. В этом помещении стали проводиться регулярные коллективные молитвы и обучение по религиозным дисциплинам для детей и взрослых.

Со временем стала актуальной проблема нехватки площади помещения. Для решения вопроса другой прихожанин выделил под строительство молельного дома свой участок в СНТ «Ветеран-2».

Еще в 2019 году Конституционный суд РФ в постановлении №35-П подтвердил, что поскольку богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (в соответствии со статьей 16 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях») беспрепятственно совершаются не только в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, но и в других местах, а также в жилых помещениях, то «предоставление религиозной организации гражданами – собственниками жилых помещений возможности проводить в них богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также использовать адрес жилого помещения в качестве адреса религиозной организации не является нарушением закона».