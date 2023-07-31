ПВО вместо зонтика на пляже

«Ехать или не ехать?» – вот в чем вопрос. Говорят, там взрывы. Вот и Крымский мост перекрывают чуть ли не ежедневно. Впрочем, есть те, кто не задумываясь отправляется в дорогу: на море очень хочется.

Не долетает? Ну и не долетит

Дарья с мужем решили отправиться в дорогу поездом, особого выбора нет: автобус, автомобиль, поезд. Воздушное сообщение закрыто. Поезд из всего предложенного самый комфортный вид транспорта.

– Это самый простой путь, садишься в Москве и едешь до Симферополя или до места назначения, – рассказала Дарья в интервью «Собеседнику». – Поезда фирменные, то есть все более-менее удобно. Едешь 33 часа, но можно и за 42 доехать. В вагоне душно, очень тесно и много народа. Кондиционеры проводники никогда не включают, и нужно ругаться, чтобы они заработали. Не знаю, почему так: может быть, экономят, а может, правда нельзя включать из-за маленьких детей, которые с родителями в поезде, – вздыхает она.

Ехал поезд быстро, почти без остановок, но еды, кроме как на станции, купить нельзя, вагона-ресторана просто не было. В основном пассажиры спасались жареной курицей, яйцами и копченой колбасой, которые захватили с собой. Как в старые добрые советские времена.

Дарья рассказала, что стоимость билетов вполне приемлема: плацкарт в среднем – по 5 тысяч, купе – по 12.

За окном вагона мелькали города и села, о главном событии последнего времени – спецоперации – пассажиры почти и забыли уже, но, подъезжая к Воронежу, Ростову, Джанкою, увидели бэтээры, которые скорее всего шли на линию столкновения. Иногда в окне возникал военный контингент.

Отпускница говорит, что страха от поездки в Крым вокруг нее не было, народ у нас подготовленный, ничего не боится, но болтали порой, конечно, всякое: подъезжая к Крымскому мосту, мрачно шутили: сейчас поближе подберемся – и как жахнет!

Подъехав к мосту ближе, увидели: очередь небольшая, движение восстановлено.

Один из зловещих фейков этого лета: якобы пассажиры поездов высаживаются в Тамани, чтобы не ехать по Крымскому мосту. В реальности же на станции Тамань в Краснодарском крае к пассажирским поездам, идущим в Крым, цепляют дополнительные вагоны с пассажирами, едущими из других регионов страны.

Цены в Евпатории туристов этим летом не ввергли в шок. Довольно приемлемые. Есть заведения подешевле, есть подороже. В ресторанах цены московские, на рынках – рыночные, рассказала Дарья. О безопасности особенно не волновались. Иногда срабатывала ПВО, и слышны были издалека артиллерийские удары, но это где-то, не рядом. Впрочем, чрезвычайные события происходили и ближе. Дарья рассказала, как поехали на Тарханкут (там потрясающие места для погружения), но море закрыли: только что упал беспилотник.

– Опасности не чувствуешь, понимаешь, что не долетает, и надеешься, что уже и не долетит... – замечает женщина.

Возле Евпатории если и есть военные аэродромы, то их не слышно и не видно, сам город очень обособленный, своя жизнь, стоят мечети, исторические кварталы. Все работает, как и раньше.

Всем спать!

Другая туристка из Москвы – Светлана – рассказала, что ощутила реальную опасность близости военных действий в Севастополе. Над пляжами Любимовки и Учкуевки, где они с дочкой загорали, без конца пролетали военные самолеты, и это здорово нервировало.

Светлана рассказала, что была в Севастополе на экскурсии, посещала музеи.

– В городе сейчас ведется масштабное строительство в заповеднике Херсонесе Таврическом, которое началось 2 года назад. Там будет огромный музей под открытым небом – музей христианства, – рассказала женщина. – Впрочем, жители Севастополя, научные сообщества, археологи, как нам рассказали, были недовольны тем, что в ходе глобальной стройки могли повредить древнейшие археологические находки.

По словам местных жителей, – говорит она, – в этом году туристов в Крыму гораздо меньше, чем годом раньше. Пришлось даже сократить количество экскурсий. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что народу по-прежнему с перебором.

Жилье сдается везде. В частном секторе да, цены немного уменьшились, что же до цен в гостиницах, они все те же и в Ялте, и в Севастополе. Премиальные гостиницы – 10–15 тысяч за сутки, так было и раньше. До СВО по всему Крыму, в Алуште, Ялте, строилось много жилых комплексов, – заметила Светлана. – Сегодня стройка идет вяло.

По словам обеих москвичек, они отдохнули в Крыму неплохо, но разница с тем, что было раньше, заметна. Если бы не ужасная дорога на поезде и не действующие на нервы время от времени летающие над головой самолеты... Затишье сейчас и с автомобильными путешествиями: где-то что-то взорвалось, где-то упал беспилотник, рискованно отправляться в путь. Исчезли легкость и свобода – вино теперь не предлагают на каждом углу, а рок-концерт могут завершить в 10 вечера на самом кульминационном моменте. Все отныне жестко регламентировано, ночью – всем спать!

Крым под защитой

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский в интервью «Собеседнику» заявил, что считает сегодня отдых на полуострове безопасным:

– СВО длится второй год, и, слава Богу, за это время ни один человек на отдыхе не пострадал. Полуостров находится под надежной защитой ПВО. Курортные зоны не подвергаются атакам со стороны Украины. У нас не опасно, но надо учитывать, что страна находится в состоянии конфликта. И в Москве не все гладко, однако люди работают, учатся, ездят на общественном транспорте.

Борис Зелинский заметил, что народу в этом году на побережье не так уж много, и это комфортно для отдыха. Цены упали, особенно в сравнении с курортами Краснодарского края: сегодня в Крыму они на 30–50 процентов ниже. Нет сезонной перегруженности, пробок на дорогах, очередей в магазинах.

– Да, можно сказать, что произошло падение туристического рынка, – заметил он. – Если сравнивать с 21-м годом, то падение процентов на 70. А по сравнению с прошлым годом – падение на 30 процентов.

По прогнозам Ассоциации тур-операторов России, в 2023 году турпоток в Крым может снизиться на четверть. В Союзе туриндустрии констатируют, что места для размещения на полуострове заполнены наполовину, а цены остались на прошлогоднем уровне.