Гусеницы отстали от ЧВК «Вагнер»

Во втором квартале 2023 года граждане России больше всего тревожились из-за мятежа ЧВК «Вагнер» и – вы не поверите – активности гусениц, пожирающих деревья. Таковы данные доклада «Национального индекса тревожностей КРОС», пишет «Коммерсантъ». Вредитель стал героем множества постов и комментариев, оттеснив другие новости. Жители Шатурского, Егорьевского и Луховицкого округов Московской области демонстрируют в соцсетях жуткие кадры – деревья без единого листика посреди лета. Конец света какой-то! Картинки сопровождаются эмоциональными высказываниями: «Если тишина, то реально слышно, как они [гусеницы] жрут». «Собеседник» поинтересовался у специалистов, что за страшный зверь такой этот непарный шелкопряд?

– Никакая это не катастрофа, – считает кандидат биологических наук, доцент, энтомолог Юрий Гниненко. – Это вид, который здесь всегда живет и время от времени, раз в 10–12 лет, наносит серьезные повреждения. Порой возникают вспышки, но чаще всего обычный человек и не заметит ничего. Наши леса уже сталкивались с этим и могут выживать. Плохо, если вспышки активности насекомого повторятся и на следующий год, тогда немалая часть деревьев может усохнуть.

Средства от гусеницы есть: применяют бактериальные, химические вещества. Биологи говорят, что не сработали они, потому что распылили их над небольшими участками. Применять эти средства нельзя вокруг населенных пунктов, рек. Некоторые химикаты влияют на человека. Впрочем, есть и такие, что действуют только на гусениц, они блокируют образование хитина при линьке насекомого. И все равно эти средства нельзя использовать у рек, они могут негативно повлиять на водных обитателей, у которых есть хитин. От любых химикатов гибнут пчелы. Отрава, конечно, поможет уничтожить гусениц, но уже сейчас плохо отразилась на садовых культурах. Урожая не будет.