Мы падаем в демографическую яму. В июне в России родилось рекордно мало детей

Бесплодие наступает

Свои опасения и у медиков, занимающихся планированием семьи. Они считают: на рождаемость негативно влияют прежде всего социальные факторы в виде инфляции, отсутствия достойной зарплаты и жилья, стрессы. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Актион медицина», занимающегося информационно-экспертной поддержкой медиков. Кстати, на сидячий образ жизни как негативный фактор для рождения детей указал каждый третий врач (35%). Плюс эгоизм и карьерные устремления (1,6%).

Крайне остро стоит и вопрос бесплодия супружеских пар. В среднем он равен 18%. А это, по меркам ВОЗ, критически для государства. Когда-то считалось, что во всем «виноваты» женщины, но исследования показали: уровень бесплодия у мужчин и женщин примерно одинаковый. Откуда что взялось? Медики утверждают: влияют и экология, и питание, и перенесенные болезни, и гормональные проблемы. Так что вклад проблемы бесплодия в демографию по стране составляет примерно 19–22%.

Наши бабушки-прабабушки рожали без проблем. Что же случилось с нами?

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина:

– Основная проблема – поздний репродуктивный возраст, а это 35 лет, то есть еще молодые, сексуально привлекательные женщины. Но, увы, после 30 лет способность к деторождению у женщины снижается на 5% в год. Идет стремительное падение овариального резерва.

Поэтому многие женщины после 35 лет уже не могут рожать сами и прибегают к программам вспомогательных репродуктивных технологий.

«В России секса нет...»

Как известно, без секса дети не рождаются. Но после «сексуальной революции» 90-х маятник качнулся в другую сторону – в сторону жутчайшего консерватизма. Какое порно? Какая эротика в фильмах?! Ату! Такого даже в СССР не было. На федеральных телеканалах заблюривают или вырезают в фильмах любые кадры, где есть хотя бы намек на ню. На то, что спокойно разрешалось к показу в жесточайшие подцензурные годы советской власти, сейчас табу. ТВ-сумасшествие распространилось на остальные СМИ. Интим стал чуть ли не главным грехом.

Об этом еще совсем недавно говорил скончавшийся два года назад известный советский и российский психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук, учредитель и ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Он искренне возмущался тем, что в России все больше табуируются интимные отношения. Считал: это тренд мракобесия, попытка личного контроля.

Выступая во многих СМИ, Щеглов говорил, что не знает, «как назвать людей из правительства и Госдумы, которые предлагали то ограничить закупки, то вообще запретить пользоваться презервативами. Якобы эти изделия освобождают молодежь от страха, и они слишком вольно себя ведут! Это же просто преступные заявления на фоне эпидемии ВИЧ в стране». По его словам, что бы ни говорили о «гей-Европе» – по количеству абортов, ВИЧ-инфицированных, разводов и малышей, брошенных мамашами, мы впереди Европы всей.

«История русских должна закончиться»

– Какие меры нужно принять, чтобы вылезти из демографической ямы? – вопрос Алексею Ракше.

– Необходимо давать безусловный материнский капитал или же субсидию (но не только на ипотеку) в размере не менее 1 миллиона рублей за второго ребенка и не менее 1,5 миллионов за третьего. Это подстегнет рождаемость где-то на 15%. Огромное значение имеет и психологический фактор. У большинства людей сильны настроения, что будущего нет, оно пропало. Так зачем в нестабильной стране рожать детей? А вот во Франции рожают! Там самая высокая рождаемость в Европе, несмотря на всевозможные митинги и беспорядки. И всё за счет щедрой социальной политики, особенно для многодетных.

Это же необходимо сделать и нам. Заставить рожать запретами на аборты, налогами на бездетность или призывами «не иметь больше одного партнера» нельзя! Поэтому рождаемость второго и третьего ребенка будет стабильно падать. Причем процесс лишь ускорится, ведь, например, программу субсидии 450 тысяч на ипотеку для новых многодетных слишком поздно продлили.

Подведя итоги рассуждений демографов и медиков, легко прийти к неутешительным выводам: 2024 год может стать антирекордным по числу родившихся детей. А председатель совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов дает и вовсе апокалиптический прогноз: «Сейчас у нас 1,5-детная семья, это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия, и на этом по идее история русских должна закончиться...»