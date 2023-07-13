Мы падаем в демографическую яму. В июне в России родилось рекордно мало детей
Разница между числом родившихся и умерших с 2020 года по 2022-й составила более 2 миллионов человек
Подобного в стране не было аж с 1991 года. Кричать «Караул!» бесполезно – демографические процессы неумолимы. Лучше задаться вопросом: а что можно сделать, чтобы в будущем хотя бы затормозить сползание в глубочайшую демографическую яму?
Аисты не прилетят
Демографы давно бьют тревогу: население России резко сокращается. Разница между числом родившихся и умерших с 2020 года по 2022-й составила более 2 миллионов человек! К тому же в последние годы на каждые 10 браков приходится 7 разводов. Если так пойдет и дальше, то к 2030 году Россия окажется на самом дне демографической ямы, вылезти из которой будет уже невозможно. Почему же аисты забыли дорогу во многие российские дома? Об этом спрашивала и именитых экспертов, да и в интернете кипят нешуточные страсти.
RosaPS:
– А с кем мне рожать? Мужа-то призвали на СВО! А если он не вернется? Какие дети((
Kariya:
– Мне 29, рожать не собираюсь, карьеру строю, не до детей.
Ivan Torin:
– Работаю в Москве. Высшего нет. Не женат. Квартиры нет. Перебиваюсь на разных работах. О каких детях задумываться, хотя мне 32.
Доводы весомые. Аналитики утверждают: молодежь не торопится обзавестись потомством. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила: россиянки до 24 лет чаще всего не заводят детей из-за отсутствия семьи, жилья и постоянного дохода. А после 30 боятся ухудшения здоровья. Девушки стремятся выйти замуж за состоятельных мужчин. А где их взять на всех? Не потому ли демографы дают неутешительные прогнозы? Во всяком случае, всплеска рождаемости в ближайшем будущем точно никто не ждет. Уж власти – наверняка. «Демография – это то, где у нас не получается», – грустно констатировал недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Расплата за ошибку
Что больше всего влияет на демографию? Кризисы! Любые. К ним эксперты относят и СВО, и экономические последствия от введения санкций, и, конечно, колебания уровня жизни. И несмотря на то, что чиновники пытаются изобрести «парашют», чтобы смягчить падение в демографическую яму, порой они совершают непростительные ошибки.
Независимый демограф, бывший сотрудник отдела демографических расчетов управления статистики населения и здравоохранения Росстата Алексей Ракша:
– Сейчас действительно идет сильнейшее падение рождаемости. Прошедший год – наглядный показатель того, что яма из-за нашей ошибочной демографической политики лишь углубляется.
– Что имеете в виду под «ошибочной демографической политикой»?
– Эффективным способом стимуляции рождаемости до недавнего времени был материнский капитал на второго ребенка. Благодаря ему начиная с 2007 года дополнительно родилось около 2,5 миллионов детей. Но 15 января 2020 года было объявлено о переносе основной части маткапитала на первого ребенка. Это ошибка! Дело в том, что стимулирование рождаемости первенцев практически не работает, в отличие от последующих детей. А из-за такого новшества родители стали терять интерес к рождению второго чада. Огромные деньги расходуются не по назначению. Перенос дал лишь крошечный рост рождаемости вторых детей в 2021 году, но уже в 2022-м вызвал спад и обошелся стране в 50–60 тысяч нерожденных младенцев.
Бесплодие наступает
Свои опасения и у медиков, занимающихся планированием семьи. Они считают: на рождаемость негативно влияют прежде всего социальные факторы в виде инфляции, отсутствия достойной зарплаты и жилья, стрессы. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Актион медицина», занимающегося информационно-экспертной поддержкой медиков. Кстати, на сидячий образ жизни как негативный фактор для рождения детей указал каждый третий врач (35%). Плюс эгоизм и карьерные устремления (1,6%).
Крайне остро стоит и вопрос бесплодия супружеских пар. В среднем он равен 18%. А это, по меркам ВОЗ, критически для государства. Когда-то считалось, что во всем «виноваты» женщины, но исследования показали: уровень бесплодия у мужчин и женщин примерно одинаковый. Откуда что взялось? Медики утверждают: влияют и экология, и питание, и перенесенные болезни, и гормональные проблемы. Так что вклад проблемы бесплодия в демографию по стране составляет примерно 19–22%.
Наши бабушки-прабабушки рожали без проблем. Что же случилось с нами?
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина:
– Основная проблема – поздний репродуктивный возраст, а это 35 лет, то есть еще молодые, сексуально привлекательные женщины. Но, увы, после 30 лет способность к деторождению у женщины снижается на 5% в год. Идет стремительное падение овариального резерва.
Поэтому многие женщины после 35 лет уже не могут рожать сами и прибегают к программам вспомогательных репродуктивных технологий.
«В России секса нет...»
Как известно, без секса дети не рождаются. Но после «сексуальной революции» 90-х маятник качнулся в другую сторону – в сторону жутчайшего консерватизма. Какое порно? Какая эротика в фильмах?! Ату! Такого даже в СССР не было. На федеральных телеканалах заблюривают или вырезают в фильмах любые кадры, где есть хотя бы намек на ню. На то, что спокойно разрешалось к показу в жесточайшие подцензурные годы советской власти, сейчас табу. ТВ-сумасшествие распространилось на остальные СМИ. Интим стал чуть ли не главным грехом.
Об этом еще совсем недавно говорил скончавшийся два года назад известный советский и российский психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук, учредитель и ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Он искренне возмущался тем, что в России все больше табуируются интимные отношения. Считал: это тренд мракобесия, попытка личного контроля.
Выступая во многих СМИ, Щеглов говорил, что не знает, «как назвать людей из правительства и Госдумы, которые предлагали то ограничить закупки, то вообще запретить пользоваться презервативами. Якобы эти изделия освобождают молодежь от страха, и они слишком вольно себя ведут! Это же просто преступные заявления на фоне эпидемии ВИЧ в стране». По его словам, что бы ни говорили о «гей-Европе» – по количеству абортов, ВИЧ-инфицированных, разводов и малышей, брошенных мамашами, мы впереди Европы всей.
«История русских должна закончиться»
– Какие меры нужно принять, чтобы вылезти из демографической ямы? – вопрос Алексею Ракше.
– Необходимо давать безусловный материнский капитал или же субсидию (но не только на ипотеку) в размере не менее 1 миллиона рублей за второго ребенка и не менее 1,5 миллионов за третьего. Это подстегнет рождаемость где-то на 15%. Огромное значение имеет и психологический фактор. У большинства людей сильны настроения, что будущего нет, оно пропало. Так зачем в нестабильной стране рожать детей? А вот во Франции рожают! Там самая высокая рождаемость в Европе, несмотря на всевозможные митинги и беспорядки. И всё за счет щедрой социальной политики, особенно для многодетных.
Это же необходимо сделать и нам. Заставить рожать запретами на аборты, налогами на бездетность или призывами «не иметь больше одного партнера» нельзя! Поэтому рождаемость второго и третьего ребенка будет стабильно падать. Причем процесс лишь ускорится, ведь, например, программу субсидии 450 тысяч на ипотеку для новых многодетных слишком поздно продлили.
Подведя итоги рассуждений демографов и медиков, легко прийти к неутешительным выводам: 2024 год может стать антирекордным по числу родившихся детей. А председатель совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов дает и вовсе апокалиптический прогноз: «Сейчас у нас 1,5-детная семья, это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия, и на этом по идее история русских должна закончиться...»