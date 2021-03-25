Британские ученые назвали симптомы омикрон-штамма COVID-19
Наиболее часто среди симптомов омикрона называют насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание
Список необычных симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса опубликовали британские исследователи из ZOE COVID Study, передает РИА Новости.
Данные основаны на сообщениях заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов омикрона называют насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание, а также першение в горле.
Британские журналисты также называли симптомом, который встречается реже основных – потерю аппетита.
Ранее министры здравоохранения стран «Большой семерки» заявили, что омикрон является наибольшей угрозой в сфере здравоохранения, стоящей перед человечеством.
В четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в России выявили уже 25 заболевших омикрон-штаммом коронавируса и избежать нарастания этой ситуации невозможно.