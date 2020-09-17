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Социолог о рисках использования городского видеонаблюдения: «Это позволит эффективнее бороться с оппозиционными взглядами»

Переход в цифровую эпоху для стран с неразвитой демократией может обернуться стагнацией политического развития

Фото: стоп-кадр YouTube «Hi-News.ru», Facebook Антона Смолькина

Антон Смолькин

В октябре стало известно, что пермская компания «Брайт софт» доработает портал правительства Москвы mos.ru за 236 миллионов рублей. Сайт сможет передавать фотографии пользователей в систему распознавания лиц, которой в столице пользуются правоохранители.

Кандидат социологических наук РАНХиГС и сотрудник редакции журнала «Социология власти» Антон Смолькин в разговоре с Avtozak LIVE предполагает, что факт повсеместного видеонаблюдения в городе никак не отразится на поведении жителей мегаполиса, пока не станут очевидны последствия. Позже для анонимности чаще начнут использовать фейковые аккаунты в соцсетях.

Антон Смолькин со ссылкой на научную публикацию подтверждает, что государства склонны злоупотреблять этими технологиями. Те, кто имеет доступ к базе данных, будут ее перепродавать или использовать в личных целях.

«Мы в ближайшие годы/десятилетия всем миром шагнём в новую цифровую реальность, когда слежка, сбор и анализ персональных данных уже не будут для государства столь затратны, как раньше, и практически каждая страна сможет устроить почти тотальную автоматизированную слежку. Это позволит, например, гораздо эффективнее бороться с оппозиционными взглядами, и если страна к моменту этого цифрового перехода не стала достаточно демократичной, с честными выборами и т.п., то возрастают риски застрять в недемократическом состоянии на неопределённое время. Какое счастье, что мы с вами живём в демократичной стране с честными выборами!»

– иронизирует социолог.

Рубрика: Общество

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