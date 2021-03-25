Аварии «под градусом»: можно ли избежать «пьяных» ДТП?

Чем жестче наказание для любителей выпить и сесть за руль, тем успешнее удается бороться с пьянством за рулем, убежден предприниматель. Дмитрий Давыдов приводит в пример Южную Корею:

– 25 июня 2019-го там были введены следующие меры, – рассказывает активист. – За нахождение за рулём в состоянии опьянения устанавливается штраф до 20 млн вон (1,2 млн руб.) и срок лишения свободы до пяти лет. При отказе проходить тест на алкоголь – максимальное наказание: 20 млн вон и пять лет лишения свободы. А в случае нанесения серьёзных травм в результате нетрезвого вождения – лишение свободы сроком до 15 лет, а в случае летального исхода срок может быть пожизненным. И результаты не заставили себя долго ждать: за первые два месяца количество смертельных случаев в результате нетрезвого вождения снизилось на 65% по сравнению с тем же периодом времени в 2018-м, количество ДТП по причине пьяного вождения снизилось на 37%, количество задержаний нетрезвых водителей снизилось на 31%.

Не менее жесткие наказания предусмотрены и в других странах, где могут похвастаться не слишком высокой статистикой «пьяных» ДТП.

Так, в Канаде, если по вине пьяного водителя в аварии пострадал другой человек, нарушителю грозит до 14 лет заключения. И так же, как в Южной Корее, пьянчуг, по чьей вине в аварии кто-то погиб, ждет пожизненное заключение.

В Сингапуре и вовсе езда в нетрезвом состоянии (даже без ДТП) считается уголовным преступлением.

В Великобритании штраф тоже, как и в Японии, достаточно высок – до 590 тыс. руб. Водителю-нарушителю грозит лишение прав минимум на год, в отдельных случаях до шести месяцев заключения. Система там устроена так. Суды делают запись в водительскую историю штрафных очков. Набрал 12 баллов в течение трех лет (неважно за что), и автомобилист получает повестку в суд, лишается прав. Записи действуют от четырех до 11 лет.

Одним из самых серьезных нарушений в Англии считается пьяное вождение – в этом случае штрафные очки сохраняются 11 лет. Сразу 10 баллов водитель получает за один лишь отказ от дачи образцов крови на определение алкоголя. А отказ подуть в алкотестер наказывается четырьмя баллами. Впрочем, в Британии и самый высокий в Европе допустимый уровень алкоголя в крови (0,8 промилле).

Похожая балльная система действует и во Франции (штраф там может достигать 350 тыс руб.). Только 12 баллов можно набирать не три года, как в Британии, а всего два, и каждый штраф за пьяное вождение означает вычет сразу шести баллов. После этого водителя лишают прав. К слову, за отказ от сдачи теста на наличие алкоголя в крови во Франции можно схлопотать до двух лет тюрьмы. И с 2012-го все автомобилисты страны должны иметь в машине одноразовый алкотестер.

Лидерами же по размерам штрафов в Европе считаются Скандинавские страны. Там низкая предельная граница допустимого алкоголя в крови – 0,2 промилле и плавающий размер штрафа. Но он весьма серьезный – составляет сумму, соответствующую той, что нарушитель зарабатывает за 40 дней. Соответственно для более богатых – штраф более внушителен. Можно так же угодить в тюрьму на срок от полугода до двух лет.

– Столь радикальные методы борьбы с пьянством могут оказаться слишком суровыми для россиян, но очевиден тот факт, что наказание за нетрезвое вождение в России необходимо ужесточить, – уверен Дмитрий Давыдов.

Должны помочь угроза личному бюджету и влияние пассажиров

В России пьянчужкам-автомобилистам полагается штраф в 30 тыс. руб. за первое нарушение и лишение прав от полутора до двух лет. Это ничтожно мало, считает Дмитрий Давыдов. И его мнение подтверждает статистика: эксперты отмечают устойчивую тенденцию роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций.

– Из всех лиц, подвергнутых наказанию по ст. 264.1 УК в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно (в 2018 году – 10%), в некоторых регионах эта доля выросла в несколько раз, – отмечал весной этого года полпред правительства Александр Синенко. Он пояснил, что причиной тому то обстоятельство, что у большинства граждан данное преступление не ассоциируется с серьезным наказанием (обычно им назначают обязательные работы), поэтому они снова садятся за руль пьяными.

Этот пробел власти решили: с 1 июля 2021-го в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Теперь за это полагается штраф в 300-500 тыс. руб., или «в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет (взамен прежних от одного до двух лет)». Срок лишения свободы также увеличен до трех лет. Плюс прибавился запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

И похоже, останавливаться на этом власти не собираются. В октябре стало известно, что правительство рассматривает предложение лишать прав пожизненно, причем не только на вождение автомобилем, но и другими транспортными средствами, включая поезда, самолеты, вездеходы, яхты и т.д.

Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября подготовить согласованные предложения о введении уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Впрочем, пока информации о том, что такие предложения были переданы в кабмин, не появлялось.

По словам Хуснуллина, ситуация складывается очень опасная: большинство смертельных ДТП связаны с тем, что у виновников аварий находили 1 г алкоголя в крови, то есть норма превышена в несколько раз!

Дмитрий Давыдов считает, что законодателям следует обратить внимание и на другие случаи пьяного вождения.

– Чтобы никому не захотелось испытывать судьбу, сев за руль нетрезвым, – говорит активист, – мы предлагаем предпринять следующие меры. Увеличить сумму штрафа для впервые попавшихся нарушителей до 100 тыс. рублей и срок лишения до трех лет. Такое же наказание предлагаем установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. А в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10–15 до 30 суток и поднять штраф также до 100 тыс. руб. Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету, – уверен предприниматель.

Дмитрий Давыдов также считает, что следует привлекать к ответственности и пассажиров, которые едут в машине с нетрезвым водителем. Ведь, если садишься в авто к подвыпившему водителю, значит, одобряешь его пагубное «гусарство», поощряешь нарушение закона. Такие пассажиры не только осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, но и становятся соучастниками преступления водителя.

– Конечно, тех, кто ездит в общественном транспорте и такси, эта мера не должна касаться, – уточняет Давыдов. – Предлагаемые нами меры сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль.

Елена Вишнякова