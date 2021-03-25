«Такое чувство, что война не с ковидом, а с малым бизнесом»: в сети разнесли слова Пескова про продление «нерабочих дней»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь порадовал россиян, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября. Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», - добавил он.

Все это Дмитрий Песков озвучил параллельно с информацией о том, что в Новгородской области уже продлили «нерабочие дни» на неделю, а ещё в трёх регионах всерьёз думают об этом – речь про республику Коми, Амурскую и Ульяновские области. По традиции всё это происходит «с сохранением заработной платы».

Также с 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удалённо, говорится в приказе Минобрнауки.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате с применением дистанционных технологий», - отмечается в документе.

Понятно, что после таких несостыковок слова Пескова высмеяли в соцсетях.

«Раз Песков говорит, что продления не будет, то точно будет», - сделал вывод читатель.

«К сожалению, в России слухам больше доверия, чем официальным источникам. В отличие от последних, слухи всегда оказываются верными», - подметил россиянин.

«Действительно, давно замечено - всё, что они там говорят, переворачивай с точностью наоборот, и будет вам правда», - написал москвич.

«У детей каникулы, зато учителя работали в понедельник, вторник - дистанционно, среда - очередной педсовет в школе. Да здравствует уменьшение всяких контактов! Ура, товарищи!» - иронизирует над «нерабочими днями» педагог.

«Слухам о продлении верить не надо, но если нерабочие дни продлят - я не при делах, это регионы сами... Нам так понимать Пескова?» - уточнил пенсионер.

«Зачем у Пескова что-то спрашивать? Он никогда прямо ни на что не отвечает, то отсылает, то пространно отвечает. Прекратите вообще у него брать интервью и писать о том, что у него что-то спрашивают. Все равно ответа никогда не будет. Раздражают эти пустые ответы», - остался недоволен услышанным читатель.

«Песков, зайди в интернет и ты увидишь там массу материалов типа «Глава Роспотребнадзора намекнула на продолжение нерабочих дней». Вот вам и слухи... Такое чувство, что это война не с ковидом, а с малым бизнесом», - написал бизнесмен.

«Да кто уже вам верит господин Песков? Мне лично уже давно наплевать на все ваши указы и хотелки. Я уже понял, что правительство работает против меня и моей семьи», - в бешенстве рабочий.

«Ну, если сам Песков сказал, то смело покупайте турпутёвки до 14 или 21 ноября. А лучше продукты, зарплата будет только в декабре», - предлагает женщина средних лет.

«Перевожу на нормальный язык для непонятливых: «Что касается относительно, то разумеется да, а случись, чего-нибудь такое, вот тебе и пожалуйста». Теперь всё понятно?» - расшифровал пресс-секретаря президента россиянин.

«Дорого достанутся «нерабочие дни» основной массе населения. Они ещё больше ускорят и без того растущую инфляцию. Рубль продолжает обесцениваться. Скоро на еду денег будет не хватать», - подвёл итог дискуссии петербуржец.