Производитель экспресс-тестов на ковид заработал за несколько месяцев больше 180 млн рублей

Компания «Рапид Био», чьи экспресс-тесты используются для тестирования московских школьников на коронавирус, за несколько месяцев своей работы показала прибыль в 182 млн рублей, обратил внимание «Собеседник».

Фирма была зарегистрирована лишь в апреле 2020 года в Республике Бурятия, но уже через несколько месяцев стала резидентом «Сколково» (совет директоров фонда возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов). По данным ФНС, в «Рапид Био» работает всего один человек, уставной капитал компании составляет лишь 10 тыс. рублей. При этом к концу 2020 года выручка «Рапид Био» составила 221,4 млн рублей, чистая прибыль - 182 млн рублей.

К тому моменту резидент «Сколково» получил два государственных тендера. Так, ООО «Рапид Био» поставило экспресс-тесты на антитела в Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия и Центр крови федерального медико-биологического агентства - всего на сумму 14,3 млн рублей. По данным регистратора доменных имен, в тот момент у «Рапид Био» даже не было своего сайта (он появился лишь 15 февраля этого года).

В настоящий момент экспресс-тесты «Рапид Био» используются в ряде столичных школ, а также в пунктах вакцинации и тестирования в Москве (один из них находится в ГУМе).

Тем временем, родители учеников одной из школ отправили жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру на обязательное тестирование. Они указывают, что использование экспресс-тестов вне лабораторных условий ставит под угрозу жизни учеников, их родственников и учителей. Еще одно письмо собираются направить в адрес президента и генпрокурора.

В ближайшее время «Собеседник» опубликует расследование о том, кто зарабатывает на экспресс-тестировании россиян на коронавирус. В списке оказались компании друзей президента Владимира Путина, а также фирмы с сомнительной репутацией и отсутствием необходимых документов.