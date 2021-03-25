В столичном регионе сегодня до +4, завтра потеплеет на 10 градусов

В столице в среду, 20 октября, преимущественно облачная и ветреная погода, температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. Местами пройдут небольшие дожди, кое-где, возможно, со снегом.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.. Атмосферное давление 750 рт. ст.

Ночью в Москве будет облачно и дождливо, 1-3 тепла, по области от -2 до 3 градусов.

Завтра днем заметно потеплеет: в Москве прогнозируют от 12 до 14, в Подмосковье будет от 9-14 тепла.