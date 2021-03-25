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В России будут штрафовать за отказ вакцинироваться? В Кремле прокомментировали идею вирусолога

Ранее член РАН предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ прививаться от коронавируса

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереальным исполнить идею вирусолога, член-корреспондента РАН Александра Лукашева, который предложил ввести ежемесячные штрафы в 5 тысяч рублей, чтобы компенсировать затраты государства на больных коронавирусом, которые не прививались. 

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. (...) Социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства – президент Путин. Дело просто в сознательности граждан и в необходимости для граждан понять то, что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь заявил, что бороться с пандемией нужно всеми доступными методами, и, в первую очередь, разъяснением безальтернативности прививки. Он также объяснил высокую смертность от коронавируса в стране низким уровнем вакцинации. 

Песков добавил, что сейчас в стране созданы все условия для того, чтобы россияне вакцинировались и «спасали свою жизнь». 

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