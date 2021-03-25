Тепло в сетях. Что ждёт россиян в морозы

Носочки надевайте!

Такой совет дал жителям Уфы, мёрзнущим во многих домах города, глава Башкирии Радий Хабиров перед началом отопительного сезона. Он начался 25 сентября. Но и после этого положение изменилось далеко не для всех. Хотя мэр Уфы Сергей Греков и заверил журналистов:

– На 150% в этом году мы сделали больше. Обошли все подвалы и чердаки, увидели и устранили проблемы с изоляцией труб. Сделали, конечно, ещё не всё, что-то доделаем в процессе. Но на сегодняшний день я ответственно заявляю, что все подключено.

И ведь правда, подключили всё. А люди мёрзнут. Почему? Причём, в некоторых домах ситуация разнится по подъездам, а где-то квартиры согреваются только на несколько часов, где-то теплеют только некоторые батареи… А ведь в сентябре в Башкирии и заморозки были, и даже снег.

Всё оказалось просто. Главные поставщики тепла в регионе – «БашРТС» и МУП УИС.

В первой компании объяснили: они подают тепло в целом на город или квартал, а тепло непосредственно в домах – зона ответственности управляющих компаний (УК). На УК перенесли вину и во второй фирме.

А УК в Уфе, как выяснилось, в полумёртвом состоянии. По словам руководителя местной фракции ЛДПР Вячеслава Рябова, из 70 компаний в 7 районах Уфы большинство находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. У них нет ни специалистов, ни денег.

Глава же республики отделывается советами по поводу носочков вместо того, чтобы заранее прореагировать на нездоровую ситуацию с УК в столице региона. Ведь это все не внезапно проявилось.

Накануне отопительного сезона Госжилнадзор проинспектировал 9,9 тыс. многоквартирных домов республики и обнаружили нарушения в подготовке к зиме в 8,8 тыс. домов. Более 23 тыс. нарушений выявлено, представляете? Причём, 16 тыс. из них – именно в Уфе. Выдано более 4,5 тыс. предписаний, возбуждено 1,12 тыс. дел об административных правонарушениях...

Вот только будет ли толк – если учесть, что УК-нарушители и без того на ладан дышат? Их убирать побыстрее надо от жителей, и одними предписаниями тут едва ли исправишь ситуацию.