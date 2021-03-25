Тепло в сетях. Что ждёт россиян в морозы
Отопительный сезон в большинстве регионов страны начался с 1 октября, но кое-где он стартовал уже в сентябре, который в этом году выдался холодным. Насколько коммунальщики готовы к морозам, выяснял «Собеседник»
Обогревайтесь индивидуально!
Такой девиз, похоже, взяли на вооружение власти посёлка Товарково (Дзержинский район Калужской обл.). Котельная нерентабельна, на ремонт денег нет – трубопровод изношен на все 100%, вот управа и воспользовалась 131-ФЗ о полномочиях органов местного самоуправления, который даёт чиновникам право переводить дома на поквартирное отопление. Люди, особенно пожилые, отказываются. Противостояние идёт уже 7 лет, суд встал на сторону жильцов: принуждать к установке котлов закон запрещает.
В этом году ситуация дошла до трагического пика. В одном из многоквартирных домов Товарково мёрзнут 5 стариков: им отопления не дали, а в остальных квартирах жильцы установили газовые котлы. Для стариков же это и дорого, и опасно.
– Мы – пожилые люди. И каждый из нас периодически вынужденно отсутствует в своей квартире. Либо попадает в больницу, либо уезжает к родственникам. В этом случае надо выключить котёл, слить рабочую жидкость из системы. Вы представляете, что произойдёт с квартирой, если она простоит месяц без отопления при 30-градусном морозе? – говорит местный житель Виктор Виноградов.
А Зинаида Кондратьева в сентябре ходила дома только в свитере и старалась больше бывать на кухне – там теплее от газовой плиты. О том, что она будет делать зимой, ей даже думать не хочется...
Цифры
Россия занимает в мире:
- 1 место по протяжённости тепловых сетей (900 тыс. км)
- 4-е по объёму производства теплоэнергии
При этом:
- Износ сетей составляет в среднем 58% (эксперты говорят о 60-70%), как объявил в 2020-м замглавы Минстроя Максим Егоров, обещая провести полную инвентаризацию.
- Более 60% от всей энергии, вырабатываемой в стране, производится объектами теплогенерации. Но лишь 25% котлов и порядка 36% турбин моложе 30 лет.
- Потери в сетях – 20-30%.
Носочки надевайте!
Такой совет дал жителям Уфы, мёрзнущим во многих домах города, глава Башкирии Радий Хабиров перед началом отопительного сезона. Он начался 25 сентября. Но и после этого положение изменилось далеко не для всех. Хотя мэр Уфы Сергей Греков и заверил журналистов:
– На 150% в этом году мы сделали больше. Обошли все подвалы и чердаки, увидели и устранили проблемы с изоляцией труб. Сделали, конечно, ещё не всё, что-то доделаем в процессе. Но на сегодняшний день я ответственно заявляю, что все подключено.
И ведь правда, подключили всё. А люди мёрзнут. Почему? Причём, в некоторых домах ситуация разнится по подъездам, а где-то квартиры согреваются только на несколько часов, где-то теплеют только некоторые батареи… А ведь в сентябре в Башкирии и заморозки были, и даже снег.
Всё оказалось просто. Главные поставщики тепла в регионе – «БашРТС» и МУП УИС.
В первой компании объяснили: они подают тепло в целом на город или квартал, а тепло непосредственно в домах – зона ответственности управляющих компаний (УК). На УК перенесли вину и во второй фирме.
А УК в Уфе, как выяснилось, в полумёртвом состоянии. По словам руководителя местной фракции ЛДПР Вячеслава Рябова, из 70 компаний в 7 районах Уфы большинство находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. У них нет ни специалистов, ни денег.
Глава же республики отделывается советами по поводу носочков вместо того, чтобы заранее прореагировать на нездоровую ситуацию с УК в столице региона. Ведь это все не внезапно проявилось.
Накануне отопительного сезона Госжилнадзор проинспектировал 9,9 тыс. многоквартирных домов республики и обнаружили нарушения в подготовке к зиме в 8,8 тыс. домов. Более 23 тыс. нарушений выявлено, представляете? Причём, 16 тыс. из них – именно в Уфе. Выдано более 4,5 тыс. предписаний, возбуждено 1,12 тыс. дел об административных правонарушениях...
Вот только будет ли толк – если учесть, что УК-нарушители и без того на ладан дышат? Их убирать побыстрее надо от жителей, и одними предписаниями тут едва ли исправишь ситуацию.
Голые трубы
В апреле 2021-го Народный фронт составил топ-10 мест в России с самой большой протяжённостью неотремонтированных теплотрасс и оголённых участков труб, которые обогревают улицы.
Мониторинг «С теплом – труба» активисты ОНФ проводят ежегодно. В 2021-м они выявили более 100 км повреждённых теплотрасс в 65 субъектах РФ (более 100 муниципалитетов) и составили точные карты повреждений, которые передали чиновникам. В некоторых местах был проведён ремонт и около 30% повреждений устранили. Но и после этого антирейтинг выглядел вот так:
- Ярославская обл., г. Переславль-Залесский – 5,05 км
- Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский – 2,5 км
- Волгоградская обл., г. Волгоград – 2,18 км
- Алтайский кр., г. Барнаул – 2,175 км
- Пермский кр., г. Пермь – 2 км
- Хабаровский кр., г. Хабаровск – 2 км
- Брянская обл., г. Брянск – 1,95 км
- Красноярский кр., г. Красноярск – 1,7 км
- Республика Крым, г. Саки – 1,5км
- Челябинская обл., г. Челябинск – 1,5 км
Кто заплатит за реконструкцию?
Про изношенные сети говорят без малого уже 30 лет. И в преддверии каждой зимы мы слышим стоны: трубы старые, топим улицу… А зимой ужасаемся авариями и замерзающими домами. Неужели за треть века нельзя было решить эту проблему?
В 2019-м правительство РФ приняло решение о создании программы модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%. Речь шла о 49,4 тыс. км сетей теплоснабжения и 328,1 тыс. км сетей водоснабжения по стране. По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, ежегодно в стране должно меняться не менее 5% всех труб, по факту же – едва 2%.
Но когда ведомство запросило у регионов, сколько им надо на реконструкцию, чиновники получили цифру – 4 трлн руб. В 2020-м было выделено всего 1,5 млрд руб. – на 5 пилотных проектов. Первый – в Орске (Оренбургская обл.).
В общем, на федеральном уровне, похоже, не слишком готовы раскошелиться на замену изношенных труб. В январе 2020-го Минстрой опубликовал правила предоставления субсидий. Деньги дадут на: капвложения по проектам модернизации; компенсацию ставки по кредитам или затрат концессионерам; в виде льготы по налогу на имущество. На эти цели ведомство предлагало выделить 366, 2 млрд руб.
Главную же ставку делают на частный капитал – концессионеров. Но таких примеров по стране минимум (мало кто идёт в убыточную сферу). Один из них – кстати, вполне удачный – в Курске.
Между тем член комитета ТПП по ЖКХ Константин Крохин уверен: за дело надо браться с другого конца. По его мнению, бессмысленно рассматривать вопросы ЖКХ без планов развития территорий. Государству надо решить, считает эксперт, нужны ли ему малые города (а именно там самое бедственное положение). Сегодня молодёжь уезжает оттуда, так как там сворачивается медпомощь, закрываются школы, нет рабочих мест… То есть государство не финансирует свою часть, связанную с развитием территорий. И в итоге там остаются старики, которые живут в бараках и платят бешеные деньги за коммунальные услуги, хотя и стены дырявые, и трубы гнилые.
И все-таки, судя по всему, ситуация потихоньку улучшается.
– Мы проводили традиционный опрос представителей УК, ТСЖ, РСО, ОМСУ и т.д. по оценке подготовки к отопительному сезону, – рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. – В среднем её оценили на 3,8 (опросили 45 регионов). В прошлом оценка была – 3,3 (опросили 38 субъектов). В 2020-м было много жалоб на недозакупку запасов топлива, сейчас на это пожаловался только один регион. А вот стоны по износу труб идут из года в год. И тут нет никаких новелл.
Полезные советы
Включить отопление по закону должны после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура была ниже +8° С.
После взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске (где погибло 7 человек, пострадали 22, а 17 квартир разрушены, и все это произошло потому, что жители хотели обогреться газом), у депутатов ГД возникло предложение поменять нормы: включать отопление после 3 дней среднесуточной температуры в 10°С. Но это пока только планы.
Получить перерасчёт можно, если температура в квартире ниже +18°С (в угловых комнатах не ниже +20°С). Но закон позволяет коммунальщикам допускать перерывы в отоплении – не более чем на 24 часа суммарно в течение месяца. А так же – снижение температуры в ночные часы (с полуночи до 5 утра) максимум на 3°С.
Жаловаться надо в аварийную службу – неважно, звонком или письменно. Выезд бригады должен произойти оперативно.
Важно: получить на руки свой экземпляр акта: это основание для перерасчёта.