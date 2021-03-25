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Вчера, в 23:48

Директора техникума в Вологодской области уволили из-за избиения сироты в его учреждении

Инцидент произошел 22 сентября. В областном правительстве уверены, что это директор провалил план воспитательной работы

Фото: скриншот

Пресс-служба регионального правительства Вологодской области сообщила об увольнении директора Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, пишет «Интерфакс».

Ранее в этом учебном учреждении группа студентов напала на своего сверстника, 16-летнего сироту. В правительстве расценили этот инцидент как следствие провала воспитательной работы в техникуме.

Инцидент произошёл в общежитии. Против подростка выступили 18 человек, каждый из которых теперь привлечён к административной ответственности. На них заведено уголовное дело.

С пострадавшим работает психолог и следственные органы. Молодой человек решил продолжить своё обучение в техникуме. 

СМИ писали, что нападение на подростка произошло 22 сентября в студенческом общежитии и лишь на минувших выходных видео издевательств появилось в соцсетях. Часть подростков признали свою вину и извинились перед юношей.

Предполагается, что избить молодого человека решили, поскольку он «не так себя вёл». В том числе в общей беседе в соцсетях он негативно высказывался об общежитии, куда его заселили, предполагал один из очевидцев избиения.

Рубрика: Общество

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