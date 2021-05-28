В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

Мособлдума приняла два закона, вносящие изменения в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях). Они касаются порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения. Соответствующее решение принято в ходе заседания регионального парламента, сообщает АГН «Москва».

Согласно новому региональному закону, если владелец питомца не уберет за ним в общественном месте, штраф составит от 500 до 1,5 тысяч руб. В случае выгула собаки опасной породы без намордника ее хозяину грозит штраф на сумму от 1 тысячи до 2 тысяч. В случае, если нарушение в течение года повторится, хозяин животного может быть оштрафован на сумму от трех до пяти тысяч.

Изменения также регламентируют ситуации, при которых питомец напал на другое домашнее животное и последнему нанесены увечья или это привело к его гибели. Хозяину агрессивного животного будет предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч. Если правонарушение повлекло по неосторожности нападение домашнего животного на человека и если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, будет наложен административный штраф в размере пяти тысяч.

По словам старшего помощника прокурора Московской области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Московской области Александры Русины, за 1,5 года в органы правопорядка региона поступило больше 2,5 тысяч сообщений о нападении собак с причинением вреда здоровью, из которых около тысячи нападений происходит в отношении детей.

Требования к содержанию домашних животных и порядок их выгула установлены федеральным законодательством. Выгуливать собак можно только в разрешенных местах, необходимо убирать за ними, также запрещается выгуливать собак потенциально опасных пород без намордника, запрещается неконтролируемое передвижение питомцев при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках.