Перед МГУ задержали 20 человек, критиковавших госконтроль над просветительством

Около главного здания МГУ прошел митинг против закона о просветительской деятельности. Он был организован в виде встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, однако это не помешало полицейским задержать не менее 20 человек, включая трех провокаторов и депутата Мосгордумы Павла Тарасова.

О задержаниях сообщает «Новая газета», по данным «ОВД-Инфо», вместе с задержанными в автозаке три провокатора, которые кричат в телефон и мешают разговаривать. Один из провокаторов был в костюме Чебурашки из советского мультфильма, журналисты сообщают, что его ранее уже замечали на акциях КПРФ.

Среди выступавших на митинге кроме самого Рашкина также астрофизик Сергей Попов, математик и академик РАН Борис Кашин, доцент МГУ Михаил Лобанов, научный журналист Григорий Тарасевич, и социолог, профессор «Шанинки» Григорий Юдин. По оценкам СМИ, на акцию пришли от полутора сотен человек.

Собравшиеся выступали против принятого закона о просветительской деятельности, который по сути наделил чиновников правительства возможностью на свое усмотрение регулировать эту область. Они также критиковали проект постановления о просветительской деятельности, написанный Минпросвещением, который, впрочем, уже был отозван на доработку после сотен отрицательных отзывов.

Этот закон и проект постановления активно критикуют многие представители образовательной, научной и просветительской сред. Против него выступают руководство Российской академии наук и академики из «Клуба «1 июля».

Закон был внесен в федеральный парламент осенью 2020 года группой сенаторов и депутатов во главе с Андреем Климовым, который занимается в Совфеде не образованием, а борьбой с зарубежным вмешательством во внутренние дела России.