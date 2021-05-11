19 мая пройдет судебная беседа по иску Навального к СИЗО

В Преображенском районном суде Москвы 19 мая пройдет беседа по иску Алексея Навального к СИЗО «Матросская тишина». Политик намерен оспорить его постановку на учет как склонного к побегу, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на картотеку суда.

Судьей по делу назначен Олег Казанцев. Иск Навального был подан в конце апреля.

Также, напомним, что ранее Навальный сообщал о намерении подать в суд на ИК-2 города Покрова, где он отбывает срок по делу «Ив Роше» из-за того, что ему не дают читать Коран, поскольку проверяют книгу «на экстремизм».