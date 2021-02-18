"Дед проснулся в ужасе": Навального поставили на профучет как склонного к побегу

В Instagram-аккаунте Алексея Навального появился текст, где он оповещает, что профилактическая комиссия поставила его на учет как склонного к побегу.

Охранники прибыли в камеру к оппозиционеру во время его трапезы, когда он смотрел по телевизору сюжет о требовании ЕСПЧ освободить его из-под ареста.

Когда его попросили пройти на заседание профилактической комиссии, он переспросил, не шутка ли это, что его считают склонным к побегу. В действительности решение странное на фоне того факта, что политик вернулся в Россию из Германии, зная о перспективе уголовного преследования и имея политическую поддержку на Западе.

Политик попытался объяснить события, происходящие с ним, таким образом:

«Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями», — фантазирует Навальный.

Политик отмечает, что его водят не только под конвоем, а в сопровождении спецназовцев с автоматами и в касках. Он предположил, что отныне перемещаться будет в кандалах.

«Подписал я бумажку "ознакомлен" и в этот момент почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма "Молчание ягнят". Это который, помните, говорил про одного из своих врагов: "Я съел его печень и запил бокалом кьянти"», — шутит оппозиционер.