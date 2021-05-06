"Налог на выезд и въезд в страну": в Сети оценили штрафы в 15,5 млн за отсутствие теста на ковид

Роспотребнадзор опубликовал шокирующие цифры по штрафам за не сданный вовремя тест на коронавирус и нарвался на народный гнев.

Роспотребнадзор по Москве на своем сайте похвастался, что за время пандемии заработал для страны почти 15,5 миллионов рублей в виде штрафов от тех граждан, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней. Отмечается, что это примерно 2% от приезжающих.

С 1 августа 2020 года специалисты столичного Роспотребнадзора направили нарушителям уже 5420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них направлена в районные суды.

«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1232 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Такая продуктивная работа на благо бюджета не могла остаться незамеченной россиянами.

«То ли ещё будет, скоро квартиры начнут забирать…», – написал в соцсетях пессимист.

«Для того закон и принимался. Вы же не думаете, что о здоровье заботятся», – объяснил читатель.

«Скоро без отметки о вакцинации не пустят в метро, потом вообще будут считать преступником, если вышел из дома не вакцинированный…», – рисует антиутопическую картину масквич.

«Если власти так обеспокоены "пандемией", то все тесты на наличие ковида должны быть бесплатны, в противном случае это все бизнес и ничего, конечно, личного», – разумно рассуждает петербуржец.

«Всего 2%, не порядок… Нужно властям Москвы поработать, дабы увеличить количество оштрафованных хотя бы до 50% от возвращающихся из-за рубежа. Это же сколько бабла поднять можно! Всего-то, нужно ограничить въезжающим на пяток дней доступ к сайту Госуслуг», – любят россияне делиться лайфхаками с властями.

«Пусть бесплатное тестирование делают, тогда и нарушений не будет. Лично у менять нет лишних 2,5 тыс. руб за тест, да еще и два раза, туда и обратно. А если семья из пяти человек? Развод людей на бабло!» – возмущается многодетный отец.