План "Крепость" продолжает стремительно осуществляться: политолог оценил "ковидный занавес" для РФ

Не так давно Европейская Комиссия выступила с инициативой о введении запрета на въезд в страны Европейского Союза для граждан других государств без предъявления специального «паспорта вакцинации». Эта, казалось бы, вполне очевидная и давно анонсированная противоэпидемическая мера, не должна стать неожиданностью ни для кого, однако у россиян, как стало понятно практически сразу же, на этом фоне все-таки возникнут проблемы.

Дело в том, что, согласно рекомендациям той же ЕК, действительным для въезда в Европу будет паспорт вакцинации, в котором указано использование лишь препаратов, согласованных к использованию в странах ЕС. А это означает, что огромное количество россиян, привитых с помощью отечественных препаратов «Спутник V» и других, в ближайшее время могут столкнуться с невозможностью въехать в любую из стран Евросоюза.

Между тем, как считает российский политик и глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов, подобное развитие событий можно трактовать как неприятные новости для российских туристов. Более того, эксперт убежден, что происходящее является частью изоляции России в рамках так называемого плана «крепость», который продолжают приводить в действие российские власти.

«Европейская комиссия действительно объявила россиянам «ковидный занавес». Пока в ЕК лишь рекомендуют не допускать иностранных туристов в страны Евросоюза без предъявления соответствующего паспорта вакцинации с указанием применения согласованных в Европе препаратов.

Понятно, что наши хваленые «Спутники» и прочие не имеют в ЕС юридической силы. А это означает, что ЕК не будут пропускать россиян во все европейские страны.