Власти Европы хотят разрешить въезд людям, привитым одобренными вакцинами

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить въезд из других стран с «хорошей» ситуацией с коронавирусом и тем, кто привился от болезни вакцинами, одобренным европейским регулятором. Ни одна из отечественных вакцин, включая «Спутник V», в ЕС одобрена пока не была. Не входит Россия и в список стран с «хорошей» эпидемиологической ситуацией.

«Пора возродить индустрию туризма и международную дружбу — это безопасно. Мы предлагаем снова приветствовать вакцинированных гостей и приезжих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией», — пишет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Она также добавляет, что на случай ухудшения обстановки в странах в ЕС также намерены ввести механизм «аварийного закрытия».

Снятие ограничений затронет иностранцев, которые привились не позднее чем за 14 дней до вылета. Пока Евросоюз окончательно одобрил на своей территории лишь четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. С 10 мая чиновники ЕС начнут проводить инспекцию заводов по производству «Спутника V».