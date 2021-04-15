"Под наблюдением врача": Колесников назвал вакцину, которой привился Путин

После того как российский президент Владимир Путин вакцинировался от коронавируса, у общества и СМИ появилось немало вопросов к Кремлю по этому поводу. Один из них заключался в наименовании препарата, которым привился глава государства. Причем эту информацию в Кремле так и не раскрыли, отметив, что президент решил не раскрывать препарат лишь из-за того, что существует сразу три зарегистрированных российских вакцины, каждая из которых доказала свою эффективность и безопасность, а потому давать одной из них преимущество не стоило.

Впрочем, не все приняли эти объяснения, нашлись и те, кто заподозрил Владимира Владимировича либо в использовании западного препарата, либо вообще в отсутствии вакцинации как таковой, тем более что публичным момент постановки вакцины не был. Однако, как утверждает журналист российского издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников, Путин вакцинировался отечественным препаратом, более того, Колесников утверждает, что это был именно «Спутник V».

К такому выводу журналист пришел, ориентируясь на собственные наблюдения. Он отметил, что Владимир Путин не так давно провел заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО) в онлайн-режиме. При этом президент сам заявил, что перед тем, как войти в зал, он поставил себе вторую дозу прививки от COVID-19. В то же время, среди участников заседания был замечен и глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург – разработчик той самой вакцины «Спутник V».