ЦБ не исключил третей волны ковида и появления мутации, устойчивой к вакцинам

Банк России полагает, что пока нельзя полностью исключать возможное влияние пандемии как на российскую, так и на мировую экономику, хотя на данный момент инфекция уже не является таким важным фактором, каким она была ещё в декабре прошлого года.

На экономику может повлиять не только возможный рост числа заболевших, но также и появление новых мутаций вируса, которые будут устойчивы к большинству вакцин: «Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе регулятора, который цитирует ТАСС.

Другой проблемой, которую выделяет Центробанк, является риск роста волатильности из-за резкого повышения ставок. В документе говорится, что это может повлечь за собой ослабление курса национальных валют развивающихся стран (в их число входит и Россия), что сильно ударит по государствам с высоким уровнем внешних заимствований — это, в свою очередь, «может повлечь за собой дальнейшее повышение волатильности на рынках».

Напомним, что недавно Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. и, соответственно, увеличил инфляционные ожидания.