В Британии выявили 77 случаев заражения новым индийским штаммом коронавируса

В Великобритании обнаружили индийский штамм-мутант коронавируса, который может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский. Об этом пишет РИА Новости.

Управление по охране общественного здоровья присвоило новому штамму статус «варианта под рассмотрением».

Как говорится в сообщении управления, всего в Великобритании выявлено 77 случаев. Отмечается, что «все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов».

Лента.ру со ссылкой на агентство Sky News уточняет, что новой разновидностью вируса заразились 73 жителя в Англии и четыре в Шотландии.

Сообщается также, что новый штамм, впервые выявленный в Индии, имеет сразу две белковые мутации, что может создать проблемы при его лечении.

«Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем бразильский и южноафриканский варианты», — заявил журналистам профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.

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