Правозащитник: Деньги Фонда президентских грантов не получают реально работающие НКО

Руководитель Центра правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов во время встречи с главой СПЧ Валерием Фадеевым в Екатеринбурге предложил децентрализовать работу Фонда президентских грантов.

По словам общественника, из-за того, что решения по распределению средств принимаются не людьми на местах, из года в год повторяется ситуация, когда без грантов остаются «реально работающие организации».

«Мы предлагаем часть ресурсов распределять на местном уровне с участием местных экспертов или представителей общественных палат. То есть создать региональную структуру Фонда президентских грантов, в которую войдут профессионалы, понимающие значимость проектов для региона, масштабы социальной работы, которую проводит претендующая на грант некоммерческая организация», — цитирует предложение Попова Агентство социальной информации.

Сейчас правозащитник сетует на закрытость фонда, что рождает массу претензий со стороны некоммерческого сектора: часто непонятно, по каким критериям идет оценка проектов.

Валерий Фадеев заверил, что сейчас коррупциогенность Фонда «практически равна нулю», хотя раньше и практиковались назначения грантов от начальства.