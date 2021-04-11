HeadHunter запретил москвичке искать няню-феминистку

Сервис по поиску сотрудников HeadHunter отредактировал объявление москвички Ясны Исхаки, которая искала для дочери няню, разделяющую идеи феминизма.

«HeadHunter, что не так с феминизмом в России? Я не могу искать няню (не важно, мужчину или женщину), которая считает мою дочь равноправным человеком?» — написала работодательница в Facebook.

Сотрудник пресс-службы сервиса Александр Джабаров в комментарии порталу «Такие дела» объяснил, что объявление было отредактировано в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса РФ, которая запрещает прямое или косвенное ограничение трудовых прав в зависимости от убеждений.

Ясна Исхаки ответила, что понимает, но не принимает позицию компании. Впрочем, найти подходящую няню она все-таки смогла.