В Москве женщине впервые разрешили управлять поездом метро

После того как 1 января 2021 года вступило в сило распоряжение Минтруда о сокращении числа специальностей, по которым нельзя работать женщинам, в московском метро состоялся торжественный запуск первого поезда, управляемого женщиной-мишинистом. Ранее это было запрещено.

«Девушки готовились почти год с февраля прошлого года, чтобы безопасно, комфортно и надежно управлять поездами метрополитена, — сказал в ходе своего выступления глава московского Дептранса Максим Ликсутов. — Они сами выбирают в чем работать — в брюках или юбке», — добавил чиновник столичной мэрии. Будет ли для соблюдения гендерного баланса позволено мужчинам-машинистам работать в юбках, он не сказал (цитата по ИА «Москва»).

В Москве уже 12 девушек получили права на управление поездом в метро, закончив обучающий курс. Сперва для обучение приглашали исключительно сотрудниц метрополитена, пояснил Ликсутов. То же будет касаться и второго этапа, а дальше машинистками смогут стать все желающие.

Напомним, что ранее в списке запретных для женщин специальностей было 400 пунктов. Сейчас в нем осталось лишь 100 наименований.