Феминистки Питера и Москвы переименовали станции метро в честь женщин

В столичных метрополитенах прошла акция «Женское метро». Активистки сообщества «Свободные радикалки» сфотографировались с альтернативными топонимами для станций подземок Петербурга и Москвы.

«Практически все, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. Их имена привозносятся как имена героев, великих поэтов, писателей, гениев. Им ставят памятники, посвящают названия улиц и станций метро. В действительности, великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стёрты и забыты», — пишут в феминистском сообществе.

В честь женщин активистки попробовали переименовать девять станций. В Петербурге вместо Площади Ленина предложен вариант Площади Восьмого марта, вместо Купчино Купчихино, вместо Петроградской Екатериноградская, вместо Площади Александра Невского Площадь княгини Ольги и вместо Проспекта ветеранов Проспект ветеранок.

В Москве Маяковскую переименовали в Бриковскую, Фрунзенскую в Дворкинскую (в честь теоретикессы феминизма Андреа Дворкин), Бауманскую в Крупскую, а Тимирязевскую в Ковалевскую.

Ранее портал The Village выяснил, что в Москве только 45 улиц названы в честь женщин. 600 улиц носят имена мужчин. Всего в столице 3 600 улиц. В Петербурге, по данным портала «Карповка» — не более 30 улиц названы в честь женщин.

В Казани только 18 улиц носят женские имена, а в Перми — 15 (6% от общего числа, пишет «Звезда»).