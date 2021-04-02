Неоновый жилет и белый бейдж: РКН утвердил дресс-код для журналистов на митингах

Роскомнадзор определился с тем, какие отличительные признаки должен иметь сотрудник редакции на митингах, пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Так, сотрудникам СМИ теперь обязаны носить на акциях зеленый неоновый жилет с надписью «Пресса» на спине и на груди.

Вместе с тем на корреспонденте должен быть белый бейдж 9,5 на 14 сантиметров с идентификационными данными журналиста, его фотографией, названием СМИ, сроком действия бейджа и подписью главного редактора.

Все это не отменяет обязанности для журналиста иметь при себе редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий журналистские полномочия.