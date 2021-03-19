Газовые фонари для Путина: Собянин благоустроит остров Балчуг возле Кремля

Власти Москвы планируют в текущем году масштабную реконструкцию острова Балчуг, которая, как сообщает mos.ru, «станет в 2021 году самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы».

«Весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер. Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки», – написал в своем блоге Сергей Собянин.

Градоначальник сообщает, что работы предполагалось провести еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были отложены.

Основной идеей благоустройства нового Балчуга станет условное разделение городского пространства на историческое и современное, рассказал Собянин. Планируется, что на острове станет больше зелени, для этого высадят деревья и кустарники, которые будут защищать прохожих от проезжей части и пыли. Также пройдут работы по благоустройству в скверах на Космодамианской и Садовнической набережных и сквере на Болотной площади, там будут сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые заграждения, а скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 1940-х годов.

Власти обещают привести тротуары в порядок, добавить места отдыха с классическими московскими лавочками, добавить фонари, одна часть которых будет выполнена в минималистическом стиле, а другая – напоминать старинные газовые.

И хотя от рабочего кабинета Владимира Путина в Кремле до острова Балчуг расстояние чуть больше, чем «два шага», о которых говорит Собянин, президент вполне сможет оценить новый вид из окна и на газовые фонари, и на свежевысаженные деревья.

Согласно проекту, будет создана новая пешеходная зона, связывающая храм Христа Спасителя с Якиманкой, а с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.

Дмитрий Каверин.