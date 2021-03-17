Собянин поздравит ветеранов карпаччо, ананасами и икрой. Набор стоит 4 тысячи

Московская администрация разместила на сайте госзакупок тендер на формирование подарочных продуктовых наборов, чтобы поздравить столичных ветеранов с 9 мая.

Ветеранов порадуют не только 140 граммами красной икры и конфетами, но также цельным ананасом, бутылкой оливкового масла, карпаччо из оленины и 150 граммами форели горячего копчения. В техническом задании также указано, что ветеранам нужно положить по одной упаковке печени трески и жареных орехов. Какие именно должны быть орехи, «Открытые медиа», обратившие внимание на тендер, не пишут.

Не парадом единым. О чем мечтают ветераны

В среднем на исполнение мечты нужно примерно 90 тысяч

Всего закупят 2000 наборов общей стоимостью 8,79 миллиона рублей. Один комплект обойдется мэрии в 4 396 рублей.

Издание также сравнивает подарок мэрии Москвы ветеранам с продуктовым набором от руководства Санкт-Петербурга, которые те дарили узникам фашистских концлагерей. Оказалось, что столичные ветераны могут рассчитывать на набор в 4 раза дороже: в Питере они обошлись в 1287 рублей за штуку — внутри были вафельно-шоколадный торт, растворимый кофе, набор конфет, лососевая икра и мёд.