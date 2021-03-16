Mattel создала вторую в истории куклу Barbie-космонавта – первой была Терешкова

Американский производитель игрушек Mattel выпустил под брендом Barbie куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса.

«Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной – единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Игрушка представлена в двух вариантах – в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос. Уточняется, что в продажу она не поступит.

По словам самой Анны Кикиной, кукла «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей». Она пояснила, что при этом необязательно, чтобы каждая девочка захотела стать космонавтом – главное, «чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе».

Кикина с 2016 года числится единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Точной даты, когда она сможет отправиться в полет, пока нет.

Отмечается, что в 1965 году Barbie уже выпускала куклу-астронавта. Это произошло два года спустя после полета в космос Валентины Терешковой.