Путин поздравил Терешкову с Днем рождения и поблагодарил за законотворчество

На сайте президента России в разделе телеграмм опубликовано поздравление для Валентины Терешковой за подписью Владимира Путина.

Летчице-косомнавтке и герою Советского Союза Валентине Терешковой 6 марта исполнилось 84 года.

«Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности», — пишет Путин.

Напомним, что именно Валентина Терешкова выступила с предложением об обнулении всех предыдущих сроков президентства Владимира Путина при принятии поправок к Конституции РФ.