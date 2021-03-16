Крупнейший поставщик сахара в России поднял цены на "сладкий яд" на 78%

Компания «Русагро» сообщила о резком росте стоимости сахара в четвертом квартале 2020 года, передает РИА Новости.

Таким образом, оптовая цена подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм относительно аналогичного периода предыдущего года.

Подорожание компания связывает с повышенным спросом в условиях небольшого урожая сахарной свеклы и эпидемии коронавируса.

Согласно отчету компании о финансовых результатах за весь 2020 год, цена реализации сахара выросла на 7%, объемы продаж упали на 21%. При этом, несмотря на подорожание продукта, выручка компании в четвертом квартале сократилась на 12%, до 7 млрд рублей, а по итогам года она упала на 10%, до 28,1 млрд рублей.

В 2021 году Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен. Министерство рассказало о соглашении по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России среди производителей, которое позволило сдерживать цены.

Также министерство добавило, что поддерживать цены стабильными в 2021 году позволит расширение посевных площадей под сахарную свеклу на 14,4%, до 1,06 миллиона гектаров. С учетом этого производство свеклы в 2021 году, по прогнозу, составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, заверили в Минсельхозе.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на основные продукты потребления. Вскоре после этого было принято несколько постановлений для стабилизации цен на рынке продовольствия.

Дмитрий Каверин.