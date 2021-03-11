Катастрофа и голод: эксперт рассказал о последствиях отключения интернета в России

В последние дни российские эксперты всерьез рассуждают о перспективах отключения страны от глобальной сети Интернет. И в этот раз речь идет уже не о реакции общества на принятые в свое время законодательные инициативы, касающиеся блокировки иностранных социальных сетей и прочего. Сквозь призму возможных последствий предполагаемое решение властей об отключении страны от Интернета начали рассматривать после того, как Роскомнадзор предпринял первые шаги в направлении конфронтации отношений с крупнейшими IT-компаниями.

Так, 10 марта стало известно о том, что надзорное ведомство приступило к ограничению скорости работы в России сети микроблогов Twitter. Этот шаг, последовавший довольно быстро после принятия соответствующих законов, заставил многих думать о том, что Москва вполне может быть всерьез настроена на дальнейший изоляционизм, а потому сценарий с полным отключением глобальной паутины многие теперь не видят таким уж маловероятным.

Между тем, как отмечают специалисты, на самом деле Кремлю придется много раз подумать, прежде чем предпринять подобные шаги, поскольку они могут обернуться катастрофическими последствиями для страны. К примеру, немногим ранее политик Дмитрий Гудков заявил, что отключение от Сети приведет к настоящему социальному взрыву в России.

А вот директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев добавляет, что технически полностью отключить страну от Сети будет практически невозможно. Кроме того, даже если эта цель будет достигнута, подчеркивает эксперт, для российской экономики, промышленности, финансового сектора и других сфер начнутся глобальные проблемы катастрофического масштаба, поэтому долго сохранять положение осажденной виртуальной крепости у властей попросту не выйдет.

«Отключение интернета – вопрос достаточно широкий. Люди, которые отдали приказ замедлить работу Twitter – не очень уравновешены психически, потому что технически задача по отключению интернета является практически нерешаемой. Что-то заблокировать в интернете можно только одним способом – отключить сам интернет, но даже в этом случае какая-то его часть останется доступной.

Блокировки есть не только в России, достаточно взглянуть на печальный опыт Беларуси. Напомню, там отключали интернет «по приказу государства» и продержались они ровно четыре дня, и белорусские власти были вынуждены вернуть интернет не потому, что Лукашенко такой добрый, а по причине того, что в крупных городах Беларуси буквально прогнозировался голод: перестали работать системы логистики, системы сбыта, очень тяжело проходили банковские платежи.

Иными словами, перестало работать практически все, в результате чего в городах прогнозировался голод. Россия в свою очередь более интегрирована в интернет, в глобальное сообщество, и отключение интернета приведет в большой катастрофе», – отметил Климарев.