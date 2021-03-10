В правительстве винят в сбоях Ростелеком, а в Совфеде – американских хакеров

Министерство цифрового развития сообщает, что проблемы с доступом к государственным ресурсам связаны исключительно с неполадками в Ростелекоме, одном из крупнейших российских провайдеров, передает РИА Новости.

При этом в Ростелекоме пояснили, что причиной неполадок стали неисправности в работе технического оборудования компании: «Утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена». Sobesenik.ru и другие СМИ не могли попасть на сайты госорганов значительно позднее 9:30 утра. Проблема наблюдалась в районе полудня.

Позднее провайдер сообщил о «глобальной аварии»: «К сожалению, в настоящее время зафиксирована глобальная авария. Работы по восстановлению доступа к услугам связи не завершены. Коллеги делают все возможное для сокращения сроков решения вопроса. От лица компании Ростелеком приносим извинения», — написали представители Ростелекома в корпоративном Twitter-аккаунте.

В Ростелекоме и правительстве просят не связывать неполадки в работе с действиями Роскомнадзора, который по совпадению прямо перед началом проблем сообщил о начале замедления работы Twitter.

Технический консультант «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв, напротив, полагает, что связь вполне возможна. По его мнению, власти могли пытаться замедлить Twitter только для правительственных подсетей и перепутали порядок аргументов при составлении правила файрволла, что, по его словам, могло привести к таким последствиям.

Впрочем, у представителей власти есть и более оригинальные версии о причинах сбоев: сенатор Андрей Климов, как правило занимающийся в Совете Федерации поиском зарубежного вмешательства во внутренние дела России, рассказал «Открытым медиа», что во всем могут быть виноваты американцы: «Прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно, поэтому исключать такой вероятности я не могу», — пояснил он.