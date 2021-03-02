Цены уже выросли на 20%: продавцы цветов назвали стоимость букета на 8 марта

Уже с 5 марта в компаниях и на предприятиях мужчины начнут поздравлять женщин с 8 марта и дарить цветы. Во сколько обойдется праздничный букетик в 2021 году, узнал Sobesednik.ru.

Еще 14 февраля, в День святого Валентина, продавцы цветов заявили о дефиците товара. Ситуация была связана с тем, что раньше цветы из-за границы привозили через Белоруссию, без лишних сборов, но в феврале фуры из Белоруссии стали тщательно досматривать, и на границе скопились большегрузы. Сейчас эта ситуация решена, но не в пользу бизнеса и потребителей.

– Насколько понимаю, цветы теперь везут через Москву, это дороже и дольше, – говорит владелец цветочного салона Element flowers Светлана Кулебякина. – В феврале цены уже выросли на 20%.

Александра Проскурина, совладелец сети «Юницветика», также считает, что цены на цветы к 8 марта уже подскочили и сбалансировались.

Розы к 8 марта 2021 года в Москве будут стоить 150-300 рублей за штуку

– Сильно выросли цены на хризантемы, – говорит Проскурина. – Эквадорские розы (в основном везут их) стоят в Москве от 150 до 300 рублей за штуку, тюльпаны – от 70-90 рублей.

Самые дешевые тюльпаны отечественные — из Краснодара и Нижнего Новгорода, самые дорогие – из Голландии. Свежих праздничных поставок из страны тюльпанов еще не было, и Светлана Кулебякина предполагает, что на этой неделе оптом они будут стоить минимум 70 рублей за штуку, а значит, 140-150 рублей в рознице.