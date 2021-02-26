Полицейский, пнувший Маргариту Юдину в живот, не станет фигурантом дела

1 марта правозащитник Динар Идрисов должен получить копии об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нанесения ущерба здоровью полицейским, сообщает «Команда 29».

Идрисов требовал начать производство по инциденту на петербургском митинге 23 января, где силовик пнул в живот 55-летнюю Маргариту Юдину, которая спросила, за что они задерживают молодого человека.

Позже силовику позволили пройти в палату к потерпевшей, чтобы принести извинения, несмотря на карантинный режим.

Семьей Юдиной заинтересовались органы опеки. Они фотографировали ее дом через забор, а после требовали объяснить, почему ее сын с инвалидностью не служит в армии.

«Согласно моему заявлению, после проведения первичной проверки они должны были быть перенаправлены в Следственный комитет. Но первичный материал проверки ни в какой Следственный комитет не направлялся, а 29 января уехал в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу», — говорит Идрисов.

Ни одно из ведомств не нашло состава преступления в ситуации, когда женщина попала с травмой головы в стационар из-за действий полицейского.