"Закроется больше 50% компаний в 2021 году": Потапенко сделал пугающий прогноз

Экономист Дмитрий Потапенко прокомментировал информацию о том, что в 2021 году может закрыться каждый десятый бизнес в России.

К такому выводу пришел аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, проведя опрос руководителей и владельцев пяти тысяч компаний из всех российских регионов.

– Вполне вероятно, что ситуация гораздо хуже, – высказал свое мнение Sobesednik.ru Потапенко. – Мы периодически собираем информацию у уполномоченных по защите прав предпринимателей, и в ряде сфер дела обстоят куда более жестко. Отмечу, это прежде всего ресторанный бизнес и фитнес-бизнес.

А в event-индустрии, думаю, больше половины компаний не переживет эту пандемию и локдаун, который она вызвала.

Так что 10% – это очень оптимистично, как мне кажется, – заключил экономист.

Сергей Бегишев.