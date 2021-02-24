Признавший вину в призывах к экстремизму оператор ФБК* отправлен под домашний арест

В Москве Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о переводе видеооператора Фонда по борьбе с коррупцией* Павла Зеленского под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».
Срок задержания под арестом продлен до 24 апреля.
Ранее Зеленский признал вину в призывах к экстремизму. Эту уголовную статью ему инкриминировали за пост в соцсетях после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной.
Также Зеленский отказался от адвоката, предоставленного ему ФБК.
* Фонд по борьбе с коррупцией признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента