Кремль заявил, что армия останется призывной. Путин обещает контракт с 2001 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обсуждается вопрос отмены обязательного военного призыва. Владимир Путин многократно обещал полностью перевести армию на контрактную основу.

«Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это [военная служба] — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — приводит слова представителя Кремля ТАСС. Он также отметил, что «сейчас каких-то обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется».

Владимир Путин говорит о необходимости увеличения профессиональных военных в рядах вооруженных сил с самого начала своего первого президентства. В 2001 году глава государства подписал план, согласно которому обязательный призыв должен был быть отменен ещё в 2010 году, однако этого так и не произошло.

С тех пор президент неоднократно лично поднимал эту тему и заявлял о необходимости сделать армию контрактной, все время добавляя, что на это нужны средства и время. Например, он говорил об этом в 2017 году: «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву (...) пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален». Спустя два года, в 2019-м, президент обещал примерно то же: «Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — подчеркивал Путин.

Конкретных сроков в обоих случаях глава государства не называл.