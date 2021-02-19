На чиновников администрации в Челябинске завели дело из-за покупки ступенькохода

Против чиновников челябинской администрации заведено уголовное дело из-за неэффективного использования средств бюджета. Об этом сообщают новости «Пятого канала».

Власти формально исполнили решение суда по иску местного жителя с инвалидностью Сергея Стыцина, который передвигается на коляске. Он требовал обеспечить ему условия для беспрепятственного доступа к жилью.

В результате администрация закупила для него 39-килограммовый ступенькоход, пишет UralPress. Его нельзя использовать самостоятельно, а помощнику нужно иметь определенную сноровку, чтобы справится с девайсом.

Сергей Стыцин

Тестинг на месте вручения в том числе убедил и представителей администрации, что покупка неудачная и дорогая.

Сергей Стыцин просил, чтобы в его подъезде установили наклонный подъемник, работающий по принципу лифта. Тогда он смог бы покидать квартиру без посторонней помощи. Но в администрации отвечают, что подъезд, в котором живет Сергей, — угловой.

«Ширина лестничного марша не позволяет установить такое подъемное устройство», — объясняет начальник правового управления администрации города Елена Хасанова.

Прокуратура Челябинска изучает обстоятельства ситуации.