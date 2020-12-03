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8% россиян имеют инвалидность. Чаще всего она связана с онкологией

Общество
16:28, 03 декабря 2020

8% россиян имеют инвалидность. Чаще всего она связана с онкологией
Global Look Press
Global Look Press

Фонд «Нужна помощь» в Международный день инвалидов опубликовал обновленную статистику о числе людей с дополнительными потребностями в России.

Как передает АСИ, на 1 января 2020 года в России носителями инвалидности той или иной группы являются 11 875 496 человек, включая детей. Это 8,1% от всего населения.

Детей в этом числе меньшинство — 687 718. Это 2,3% от общего числа несовершеннолетних в стране. У них чаще всего инвалидность устанавливается в связи с психиатрическим диагнозом или расстройством поведения.

Среди взрослого населения инвалидность чаще всего устанавливается после медикаментозных вмешательств при лечении рака.

Отмечается, что толль 26,7% людей с инвалидностью имеют работу, а средняя пенсия по инвалидности составляет 14 817 рублей.

Наиболее проблемный регионом для людей с особенностями здоровья остается Чечня. Первое место по трудоустройству людей с инвалидностью у Петербурга.

Рубрика: Общество

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