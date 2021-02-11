В Хабаровске уволили майора полиции из-за TikTok-видео о метеоризме

В Хабаровске сотрудница полиции лишилась должности из-за того, что записала видео для TikTok в форме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела общественных связей краевого управления МВД Ирину Щеголеву.

Участковый-уполномоченный на видео строит гримасы, утверждают в МВД. На видео, которое уже распространено в Сети, видно, что женщина участвует в челлендже, где нужно сняться под готовый шаблон аудиозаписи про разные звуковые эффекты метеоризма.

В МВД проверили ролик и решили, что сотрудница позорит честь сотрудника полиции. Было принято решение о ее увольнении.