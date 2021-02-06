МИД РФ завел аккаунт в TikTok и начал вести его с публикации о Навальном

МИД РФ завел аккаунт в соцсети TikTok. Первая запись, которая была там опубликована час назад, касается вакцины от коронавируса «Спутник V». Но в ней фигурируют выдержки из блога оппозиционера Алексея Навального.

На видео политик критикует данные о создании вакцины в России, но стоит отметить, что этот эфир он записывал в августе, еще до того, как его отравили.

Следом МИД РФ публикует в первом случае сегодняшние поздравления от госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес России. Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet подтвердил эффективность вакцины. Во втором ролике успехами российской фармы хвалится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оба ролика почему-то заканчиваются надписью «Не позволяйте себя обманывать».

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила изданию «Подъем», что ведомство давно планировало создать аккаунт в TikTok.

«Развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — заявила Захарова.