Жительнице Пскова грозят уголовным делом за ролики об ФСБ в TikTok

В Пскове местная жительница Екатерина Беляева сообщила, что в полиции ей предложили снять видео с извинениями в адрес полиции и ФСБ. Извиниться предлагали за снятые ей два ролика в TikTok на тему протестов в России.

Девушка отказалась, однако силовики настаивали на том, что в ведомстве работают «гордые» люди, а извинения смогут помочь на суде по уголовному делу, пишет портал «7х7».

В первом видеоролике Екатерина Беляева прокомментировала акцию 23 января в Пскове. Она назвала горожан «ссыклом» и бранно охарактеризовала полицию.

Вечером того же дня она привезла к зданию ФСБ пакет с бельем и надписью: «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья».

Уже 24 января она узнала, что на митинг пришло около тысячи человек и решила удалить ролики с аккаунта, но они успели разлететься по соцсетям.

Екатерине сообщили, что против нее могут завести уголовное дело по статье 318 о применении насилия в отношении представителя власти. Но она полагает, что, скорее всего, ее перепутали с 319 статьей об оскорблении представителя власти.